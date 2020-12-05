"لسرقة الذهب".. الإعدام شنقًا لسيدة قتلت شقيقة زوجها في مدينة 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمة "سماح.ا"، بالإعدام شنقاً، لاتهامها بقتل شقيقة زوجها بمدينة 15 مايو.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة "سماح .ا"، ربة منزل، قامت بقتل المجني عليها "نوال .ع " شقيقة زوجها، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتلها، وتوجهت إلى مسكنها، وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات خارت لها قواها، قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت لوفاتها.

وأضاف قرار الإحالة في ذات الزمان والمكان قامت المتهمة بسرقة المنقولات مشغولات ذهبية، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها.