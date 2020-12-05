شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: مسابقة لتصميم رسومات على ممشى النيل بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة بني سويف عن تنظيم مسابقة لتصميم وطرح أفكار للتصميم الحضري لممشي كورنيش النيل متضمنا أهم الشخصيات والأعلام والرموز في تاريخ بني سويف التي أثرت في المجتمع والشخصية المصرية على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي خلال الحقب التاريخية المختلفة لمصرنا الحبيبة، وذلك بطول 1.5 كم وهو طول كورنيش النيل الغربي الحالي

وقال الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف: يسر المحافظة أن تدعو كافة المعماريين والفنانيين المتخصصين وطلبة أقسام العمارة بكليات الهندسة والفنون الجميلة لتصميم وطرح أفكار للتصميم الحضري لممشي الكورنيش من خلال عمل بانوراما لأهم الشخصيات على شكل معرض مفتوح بطول الممشي(علي غرار ممشي المشاهير ولكن معلقة على سور الكورنيش)بعنصر متكرر أو بعناصر متعددة تبعاً للتصميم المقترح من المتسابق، على أن يراعي في التصميم مسار الممشي الحالي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، علماً بان الهدف الرئيسي من المسابقة هو عرض نبذة مختصرة لإلقاء الضوء والتعريف بأهم الشخصيات المصريةوتقديرا وتكريما لأعلام ورموز المحافظة وذكرالمحافظ أهم الإعتبارات التي ستراعي في تقييم الأعمال المقدمة

أن تكون خامة التصميم على الرخام أو أي خامة ذات جودة ومظهر لائق وأن تكون أبعاد التصميم بحد أقصي 50 سم ×50 سم أن يشمل التصميم اسم الشخصية وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة «إن وُجد» ومكان لوضع (ََQR code) أن تتم مراعاه آلية تثبيت اللوحات في باكيات سور الكورنيش.



أن يكون التصميم قابلاً للتنفيذ ومرن في نفس الوقت لتنفيذه بشكل ثنائي وثلاثي الأبعاد سواء في التشكيل أو على مستوي التشطيبات وأن يراعي التصميم النواحي الوظيفية والتوجيه للمارين في الممشي أو المسار، وكذلك النواحي التشكيلية والجمالية أن يكون التصميم مبتكراً ويمثل إضافة معمارية وجمالية وتشكيلية.

أن يراعي التصميم البعد الاقتصادي أثناء التنفيذ بما لا يتعارض مع النواحي الجمالية والتشكيلي وتابع المحافظ للمصمم تقديم الرسومات التي يراها مناسبة مع حرية استخدام وسائل الإظهار المعمارية المختلفة بما يخدم الفكرة ويحقق المظهر المتميز للمشروع مع تقديم منظور عام أو لقطات منظورية توضح ذلك.

وأوضح المحافظ شروط الاشتراك والمواعيد يفضل أن يكون المتسابق من خريج أقسام العمارة بكليات الهندسة أو الفنون الجميلة، أو من طلاب قسم العمارة بكليات الهندسة أو الفنون الجميلة، ولا مانع من اشتراك من يجد لديه القدرة للتقدم لمثل تلك المسابقات.

وآخر موعد للتسجيل في المسابقة وتقديم التصاميم يوم الخميس الموافق 10/12/2020، وإعلان نتيجة المسابقة يوم الأحد الموافق 13/12/2020سيتم تكريم صاحب التصميم الفائز بجائزة مالية ومنحه درع المحافظة، بالإضافة إلى وضع اسمه على اللوحات بالممشى.