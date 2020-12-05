«صحة المنيا» تطلق حملة «حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم السبت، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار «حقك تنظمي» لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، تنطلق غدا الأحد، في مدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا احلى» التي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.
قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
من جانبها أوضحت الدكتورة أسماء ماهر، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، حيث ستكون الحملة على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 في مراكز سمالوط وبنى مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، وتبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الاربعاء 17/12 في المنيا ومطاي والعدوة وملوي.
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