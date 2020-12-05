شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على الأرض الزراعية من التعديات لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.
وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات وحماية الأراضي والوحدة المحلية بالاخيوة، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية، عبارة عن مباني بالطوب الدبش الابيض بناحية الوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة قيراط و١٨ سهم بما يعادل 306 متر، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار الأجهزة التنفيذية والامنية في شن حملاتها، لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله في المهد وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين
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