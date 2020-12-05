شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من هيئة النيابة الإدارية لمناقشة زيادةالتعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت وفدا من هيئة النيابة الإدارية، لبحث ومناقشة سبل زيادة التعاون والتنسيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية، وهيئة النيابة الإدارية

ضم الوفد المستشار محمد حجازي والمستشار زغلول عبدالراضي المكتب الفني والمستشار هشام ابو الوفا والمستشار محمد نور الدين

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جميع الأجهزة القضائية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتى تعد أحد صروح العدالة في مصر، مؤكدا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

وقدم اعضاء الهيئة التهنئة لمحافظ بورسعيد بعد حصولة على افضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي العربي موكدين بان بورسعيد شهدت تطورا وطفرة كبيرة في جميع المجالات.