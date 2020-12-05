شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 10 أطنان بقوليات مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت النيابة العامة التحفظ على ١٠ أطنان بقوليات (عدس- أرز) مجهول المصدر داخل مصنع، دون ترخيص، قبل طرحها بأسواق الاسكندرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وردت معلومات لضباط المباحث تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية، غير مرخص، كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 10 أطنان أرز وعدس أصفر معبأ داخل أجولة دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهول المصدر.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,583
-
تعافي
103,191
-
وفيات
6,732
كانت هذه تفاصيل خبر التحفظ على 10 أطنان بقوليات مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.