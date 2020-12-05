شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 10 أطنان بقوليات مجهولة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة التحفظ على ١٠ أطنان بقوليات (عدس- أرز) مجهول المصدر داخل مصنع، دون ترخيص، قبل طرحها بأسواق الاسكندرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وردت معلومات لضباط المباحث تفيد حيازة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية، غير مرخص، كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 10 أطنان أرز وعدس أصفر معبأ داخل أجولة دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهول المصدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات.

