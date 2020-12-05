شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ ناد رياضى على مساحة 106آلاف م بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أعمال إنشاء ناد رياضى على مساحة 106 آلاف م٢، بمدينة بدر، وكذا التأكد من سير الاعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع.

وطالب المهندس كمال بهجات الشركة المنفذة للمشروع بسرعة إنهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة لخدمة سكان مدينة بدر.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن النادي يعد أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، حيث قامت الشركة بصب القواعد العادية لمبني المطاعم والأسوار، وتبلغ تكلفة المشروع المتوقعه 158مليون جنيه، ويحتوي النادي علي عدد (٢) حمام سباحة أوليمبي وأطفال، وملعبي كرة قدم أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبني اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بكافة الاشجار والزهور.