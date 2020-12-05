شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى وتقترح 5 ملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، فى اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور وزراء من 11 دولة ونواب وزراء ممثلين لباقى الدول الأعضاء حيث سبق هذا الاجتماع اجتماع الخبراء وكبار المسؤلين والذى عقد أمس الأول، وذلك بناء على تكليف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال موسى، فى بيان للوزارة اليوم، إن الاجتماع ناقش أجندة العمل والتى جاء على رأسها مقترح انشاء مراكز للتميز بالدول الاعضاء وكذلك انشاء مخازن لتخزين السلع الاستراتيجية الزراعية والغذائية ضمانا لتوفيرها بأسعار ملائمة فى مواجهة أى مخاطر تواجه إمداد الغذاء فى تلك الدول لمواجهة الكوارث والظروف غير العادية، فضلا عن إنشاء بنوك لحفظ الأصول الوراثية لصالح الدول الأعضاء ودعم التدريب وبناء القدرات فى البحث العلمى وتشجيع الاستثمار الزراعى حيث أكدت مصر على دعم هذه الأفكار بعد مزيد من الدراسة ووضع آليه محددة لتنفيذ ذلك بحيث تعود بالفائدة على الدول الأعضاء

واقترح ممثل مصر فى الاجتماع الوزارى، إنشاء لجنة فنيه ممثلة لوضع تصور شامل لإنشاء مثل هذه المراكز وإنشاء صندوق لتمويل إنشاء تلك المشروعات، والاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية كبنك التنمية الإسلامى والبنك الإفريقى والبنك الدولي.

كما طلبت مصر أيضا تسهيل انسياب تبادل السلع الزراعية بين الدول الأعضاء للمنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة كل العوائق الفنيه التى تعوق تصدير المنتجات الزراعية وتدريب العاملين بالحجر الزراعى فى مجال الصحة والصحة النباتية.

وأضاف موسى أن يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، رحب باقتراح مصر، وأكد أنه سيتم أخذ هذه الاقتراحات محل الاعتبار وأن إنشاء لجنة فنيه ممثلة من الدول الأعضاء لمراجعة البروتوكول وآلية تنفيذه هى فكرة جديرة بالدراسة، وسيتم ادراج مثل هذه المقترحات بالبيان الصادر عن الاجتماع، تمهيدا لوضعه ضمن بروتكول للتعاون الذى سيتم إقراره من الوزراء وإعادة توزيعه على الدول الأعضاء لدراسته .

يذكر أن المنظمة أنشئت خلال الاجتماع الأربعين لوزراء خارجية المؤتمر الإسلامى والذى عقد فى كوناكرى عاصمة غنيا عام 2013 وتهدف المنظمة التى تضم فى عضويتها حتى الآن 34 دولة إسلامية الى تعزيز العلاقات الزراعية بين الدول الأعضاء وضمان الأمن الغذائى لمواطنى تلك الدول، وتعتبر من أكبر المنظمات الدولية بالأمم المتحدة حيث أنشئت منذ ثلاثة أعوام بهدف ضمان الأمن الغذائى للدول الأعضاء كما أن المقر الدائم لهذه المنظمة يقع بمدينة نور سلطان عاصمة كازاخستان.