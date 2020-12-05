شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 1906 شباب واستخراج 200 شهادة "أمان" بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1906 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 20 من ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4171 شاباً، كما تم توفير 242 فرصة عمل .

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً، بعمل شهادات أمان "فئة 500 جنيه" لـ 200 عاملاً بمبلغ 100 ألف جنيه، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1543 عاملاً بإجمالى 771 ألفاً و 500 جنيه للمسجلين بالوحدة، بالإضافة إلى صرف 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، و 3800 جنيه لعملية جراحية وعلاج 10 عمال .

وأوضح فتحى دسوقى مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أكتوبر الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 840 منشآت ( دورى - حملات)، وإعادة التفتيش على 689 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 108 محاضر، وتلقى 5 شكاوي، تم بحث 2 شكوى منها، و3 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، وبحث 28 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

أما عن مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 715 منشأة و31 حملة تفتيشية، وإعادة التفتيش على 592 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضراً سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 575 منشأة، والقيام بـ 14 ندوة توعية، فضلاً عن تلقى 52 شكوى، ومرحل مما قبله 136 شكوى، تم بحث 36 شكوى منها وتبين أنها مستوفاة، و 54 شكوى تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .

وقال مدير المديرية : إن المديرية قامت باستخراج 1163 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 15 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 27 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .

كما تم التفتيش على 405 منشأة، فى مجال متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت الحكومية والخاصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية .