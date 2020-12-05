شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ألف جنيه سعر متر المحلات التجارية بمدينة طيبة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 14م2و 85م2، فى جلسة للمزاد العلني بمقر جهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز: تراوح سعر بيع المتر مربع بالمحال المباعة من 11500الى 43700 جنيه، مشيراً إلى أنه تم عقد جلسة المزاد علنى بحضور ممثلى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وذكر المهندس مصطفى سعيد، أنه سبق طرح المحال المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة، وضمان المنافسة المعادلة لأسعار بيع السلع بالمناطق المختلفة.