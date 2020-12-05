جامعة المستقبل تواصل امتحانات الميدتيرم وسط إجراءات احترازية مشددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل جامعة المستقبل أداء امتحانات الميد تيرم، فى كلياتها المختلفة، وسط إجراءات احترازية مشددة، بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، حرص الجامعة على الإجراءات الاحترازية، فى مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، بالإضافة للاعتماد على المحاضرات الأونلاين، مؤكدًا أنه لا يوجد أى إصابات داخل الجامعة.

وأشار إلى أنه تم تطعيم كل الموظفين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد الإنفلونزا للمساهمة فى مواجهة أى تداعيات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وكانت جامعة المستقبل قد نجحت مؤخرا، فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وذلك وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن جامعة المستقبل احتلت فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفى جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.

وفى إطار دورها الأكاديمى كقوة مؤثرة فى إعادة تشكيل مستقبل المنظومة التعليمية، تعمل "جامعة المستقبل" بشكل جاد وفعال على إعادة تغيير وجه التعليم بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية القيادة السياسية 2030، وذلك بالاعتماد على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا والبحث العلمى، وتقديم أحدث أساليب التعليم الذكى، حيث أحرزت الجامعة أهدافا فى البحث العلمى وحققت انجازات دولية فى هذا الشأن، حتى صارت نموذجا للمؤسسة التعليمية العصرية التى تمثل وجهة مثالية لكل طالب ودارس وباحث يتطلع لمستقبل أفضل، وذلك تحت رعاية مباشرة من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.