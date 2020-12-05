شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم مسابقة فى تنس الطاولة ورمى السهام والطائرة الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة حلوان عدد من المسابقات الرياضية فى مهرجان اللياقة البدنية الأنشطة الرياضية الذى تقيمه جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.

وتشهد الجامعة يومى الاثنين والثلاثاء 21 و22 ديسمبر الجارى مسابقة تنس الطاولة فى الصالة رقم واحد فى الحرم الجامعى بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعى بمشاركة جميع طلبة وطالبات جامعة حلوان ما عدا طلاب كليات تربية رياضية، بالإضافة للبطولة الجامعة لـ"رمى السهام" فى الصالة رقم 1 فى تمام الساعة 9 صباح الأحد الموافق 27 ديسمبر الجارى لجميع طلاب جامعة حلوان.

كما تنطلق يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر الجارى، بطولة الطائرة الورقية فى مهبط الطائرات بجوار البوابة الفرعية للحرم الجامعى فى تمام الساعة 9 صباحا بمشاركة جميع طلاب الجامعة.

ويأتى ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/ 2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب فى تنفيذ الأنشطة التى تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وشددت الجامعة على ضرورة اتباع الطلاب الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعى بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.