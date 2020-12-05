شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى إلغاء الدراسة: سنستكمل الترم الأول ولن نحذف من المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدراسة مستمرة مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى المدارس وبين الطلاب، موضحة أنه لا توجد أى نية لوقفها حتى انتهاء الفصل الدراسى الأول، وأن الدراسة تتوقف فقط فى المدارس التى تعقد فيها جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وهذه المدارس يحددها المحافظ فى نطاق محافظته، مع استمرار الدراسة فى جميع المدارس.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن الأمور فى المدارس تسير بشكل منتظم لا تدعو للتخوف من قبل أولياء الأمور ولا يوجد أى مبرر من الحديث بشكل متواصل عن غلق المدارس ووقف الدراسة لأن هذا لن يحدث والترم سوف يستكمل سواء فى المدارس أو أون لاين ولا نية لحذف أى أجزاء من المناهج.

وكشفت المصادر أن الفصل الدراسى الأول مستمر حتى يناير المقبل حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسى، قائلة: توزيع المنهج فى الترم الأول يبدأ من 17 أكتوبر الماضى حتى 5 فبراير 2021، ولكن الامتحانات تنطلق فى يناير وأخر يوم من الترم الأول هو 5 فبراير المقبل، و6 من نفس الشهر أول يوم فى إجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 18 فبراير 2021.