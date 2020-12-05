شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يحضر قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية نيابة عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر تقنية فيديو كونفرانس، قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

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