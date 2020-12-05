شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق غدا قافلتين طبيتين بمبادرة "حياة كريمة" بالقاهرة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غدا وبعد غدا، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة بمحافظتى القاهرة وأسوان.

تأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وتضم القوافل التخصصات التالية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظتي القاهرة وأسوان.

وسبق أن اعلنت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من يوم 1 ديسمبر وحتى منتصف الشهر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم اطلاق 5 قوافل طبية يومى 5 و6 ديسمبر فى مناطق العكرشة مركز الخانكة محافظة القليوبية، و التنمية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، و جهينة الشرقية مركز جهينة محافظة سوهاج، و الروبيات مركز طامية محافظة الفيوم، و الناصرية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 6 و7 ديسمبر الجارى بمنطقتى مركز طبى المحروسة حى السلام ثانى محافظة القاهرة، و خريت 1 مركز نصر النوبة محافظة اسوان، بالإضافة إلى 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الاربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، واليوسيفية مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، وعرب دفشو العادلى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وطهنا محافظة المنيا، وذلك فى يومى 7 و8 من الشهر نفسه.