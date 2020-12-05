شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للمعلمين المتقدمين للتسكين على الكادر 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم للتدريبات اللازمة لتسكين وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها 15 ديسمبر الجارى إلكترونيا حتى 15 مارس 2021.

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يتقدم لتسجيل لتدريبات النقل الى إحدى وظائف المعلمين المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون التعليم، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم 93.

وأشار حجازى إلى أنه تم التنبيه عل الإدارات التعليمية بالتعاون فى مراعاة الشروط وتنفيذ الإجراءات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم للعام 2020، 2021، إلى وظائف المعلمين.

وكان الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، أكد أن تقييم ملف الترقى الذى يقدمه المعلم للأكاديمية ويعتمد من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها يحصل فيه المعلم على 40 درجة والامتحان الذى عقدته الأكاديمية مخصص له 60 درجة، والتالى تقييم المعلم يكون من 100 درجة واجتياز الاختبار من 60 درجة، مشيرا إلى أن حجز الترقى يتم الكترونيا وتمنح للمعلم إفادة مطبوعة باجتيازه اختبار الترقى وتوضع على الشهادة علامة مائية وترسل إلى المحافظات عبر البريد، مشدد على أن الأمر اختلف عن الماضى فكان المعلم ينتظر شهادة اجتياز الاختبار وقت طويل أما الآن فهناك تسهيلات كبيرة تقدم للمعلمين.