شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إقامة مؤتمر لحوار الأديان مارس المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التحية لكل رجال الدين المسيحى، وذلك خلال اللقاء الذى استهل به اليوم لقاءاته لليوم الثانى على التوالى مع الآباء والقساوسة والقيادات الكنسية بمحافظة أسيوط.

وبدأ وزير الأوقاف حديثه حول مبادرة "نتعايش باحترام"، قائلا إن هذه المبادرة رسالة فى الداخل والخارج حول احترام جميع الأديان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا إلى حوار بين كل الأديان لترسيخ أسس العيش السليم، معلنا أنه سوف يقام مؤتمر قريبا ندعو فيه كل الثقافات والأديان وسيكون فى شهر مارس.

وقال إننا لابد أن نتبنى فقه العيش المشترك ولو تعرضت لأى أصحاب عقيدة ستجد من يتعرض لك، وفى القرآن الكريم نهى الله سبحانه وتعالى حتى سب الأصنام التى كان يعبدها الكفار .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد شهد أمس الجمعة أعمال إحلال وتجديد مسجد "الأمير سنان" بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط والذى أقيم بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة وزارة الأوقاف.

وعقب ذلك قام وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط ومرافقوهم من القيادات بأداء شعائر صلاة الجمعة بالمسجد وسط جموع المصلين من أبناء قرية ديروط الشريف مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات وتم نقل شعائر الصلاة على الهواء مباشرة بالتلفزيون المصرى.

جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ومحمود نجار رئيس مرمز ومدينة ديروط وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات وزارة الأوقاف.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد وتحدث خلالها عن "مفهوم العرض والشرف"