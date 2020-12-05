شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لجولة الإعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، والتي ستجرى يومي 7، 8 ديسمبر الجاري والتي يتنافس فيها 4 مرشحين في الدائرتين الأولي والثانية على مقعدين فرديين.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن تأمين اللجان الانتخابية خلال جولة الإعادة، بجانب التوجيه بتجهيز المدارس التي بها لجان انتخابية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ بإنشاء مظلات أمام اللجان وتخصيص أماكن انتظار لجلوس كبار السن الراغبين في المشاركة الانتخابية، بجانب إنشاء غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة بالعريش بمشاركة الجهات المعنية لتلقى أية شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان واللجان الفرعية، وحل أي مشكلة في الحال.

ويتنافس في الدائرة الأولي والتي تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش والشيخ زويد ورفح، ابني قبيلة الفواخرية عزيز مطر، مرشح مستقبل وطن وياسر عرابي المستقل، على المقعد الفردي المخصص للدائرة.

بينما يتنافس في الدائرة الثانية والتي تضم أقسام بئر العبد ورمانة والحسنة ونخل والقسيمة بوسط سيناء المرشحين المستقلين سامي كامل ابن قبيلة البياضية وسلامة الرقيعي ابن قبيلة الدواغرة.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.. كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدان فرديان يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كل دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.