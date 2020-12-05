شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تحرر 274 محضرا بمخالفات لمخابز ومستودعات بـ 7 إدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة،شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية ومخازن الأدوية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ7 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 274 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت ادارة الرقابة بالمديرية، حملات على نطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 45 محضر تنوعت بين 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر ضبط ماكينة صرف خبز خارج المخبز، ومحضر تصرف في عدد 4 شكاير دقيق بلدى زنة السيارة الواحدة 50 كجم من الرصيد الاستراتيجي لأحد المخابز، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

في ادارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر، شملت 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين لثلاجات حفظ المواد الغذائية مخالفة، كما تم سحب 4 عينات من 4 مطاحن مختلفة.

وفى إدارة تموين المنتزة، حررت الحملة 24 محضر، تنوعت بين 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

وفى إدارة تموين شرق،حررت الحملة 39 محضر، تنوعت بين 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى ادارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر، شملت 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن،و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر لبقال تموينى مخالف، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل بالمعامل المتخصصة .

وفى ادارة تموين العجمى،حررت الحملة 74 محضر، شملت 41 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى ادارة تموين برج العرب، حررت الحملة 13 محضر، شملت 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر مخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر، شملت 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف بقال تموينى عن النشاط بدون إذن مسبق من التموين، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.