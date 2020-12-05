شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان 280 طالبا وطالبة من الامتحانات بـ«تجارة الإسكندرية» لعدم سداد المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، حرمان حوالي 280 طالب وطالبة من طلاب المستوى الثانى من الدارسين بوحدة التعليم باللغة الانجليزية، من دخول امتحان الميدترم ونصف العام للعام الاكاديمى 2020 / 2021، لعدم تسليمهم استمارات تسجيل المقررات الدراسية وايصال سداد المصروفات.

وقال مصدر مسؤول في الكلية، لـ«المصرى اليوم»، أن الكلية تدرس بنظام الساعات المعتمد منذ العام الماضى، وبالتالى الطلاب المحرومين من دخول الامتحانات لم يسجلوا المواد المقرر تأدية الامتحانات بها، سواء في الميدتيرم اول الفصل الدراسى الاول.

وأضاف :«الطلاب المنسحبين سيتم حذفهم من فصول الاونلاين Teams حال بقاء وضعهم بهذا الشكل، وتم منحهم فرصة أخيرة حتى يوم الأربعاء المقبل للتوجه إلى شؤون الطﻻب لتوفيق أوضاعهم«.

وأكد المصدر أن الكلية تبدأ امتحانات الميدتيرم لجميع الفرق الدراسية بدءاً من اليوم السبت، وحتى الخميس المقبل،وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.