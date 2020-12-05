شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد انتخابات المرحلة الثانية ومكان لجنتك من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين في الخارج وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستطيع عن طريق الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تعتبر اللجنة العليا المسؤولة عن إدارة والإشراف على كل ما يخص الانتخابات معرفة البيانات الانتخابية الخاصة بك، مثل اسم اللجنة ورقمها ومكانها ورقمك فى كشوف الناخبين وكل ما يلزمك معرفته للإدلاء بصوتك في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت جدولاً زمنيًا مسبقًا يحدد مواعيد كل إجراء من اجراءات انتخابات مجلس النواب وتعتبر الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيدة في إعلان نتائج الانتخابات.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ، وذلك خلال يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 2020.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.

ويمكنك التعرف على لجنتك الانتخابية ومكانها ورقمها ورقمك في كشوف الناخبين عن طريق الدخول على موقع الانتخابات الرسمى والتى يتبع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة بيانات لجنتك الانتخابية، بمجرد القيام بكتابة الرقم القومى الخاص بك المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص لذلك على موقع الهيئة وسيظهر لك كل البيانات اسم اللجنة ومكانها ورقمها ورقمك في كشوف الناخبين، وتستطيع الاستعلام عن لجنة الانتخابات مباشرة من خلال الضغط هــنــــــــا.