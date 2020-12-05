شكرا لقرائتكم خبر عن "س وج".. كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا أو ما تعرف باسم ماكينات (T.V.M) التى بدأت الهيئة القومية للأنفاق فى تركيبها في المحطات فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى: ما الهدف من تركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا بالمحطات؟ ما الهدف من تركيب ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا بالمحطات؟ التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر المتواجدة في المحطات. هل هذه الماكينات ستغلى وجود شبابيك الحجز بالمحطات؟ هل هذه الماكينات ستغلى وجود شبابيك الحجز بالمحطات؟ تلك الماكينات لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات لكنها ستعمل بجانب استمرار وجود شبابيك الحجز بالمحطات، وسيكون أمام الراكب الخيارين. طريقة عمل الماكينات الآلية لاستخراج تذاكر المترو؟ طريقة عمل الماكينات الآلية لاستخراج تذاكر المترو؟ المكانيات الآلية تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية، ويمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو. المحطات التي ستغطيها الماكينات الآلية لاستخراج تذاكر المترو؟ المحطات التي ستغطيها الماكينات الآلية لاستخراج تذاكر المترو؟ الماكينات تغطى حاليا كافة محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.، ومخطط تغطى كافة محطات المترو بما فيها محطات الخطين الأول والثانى، وتم استاد توريد وتركيب ماكينات الخطين الأول والثانى لشركة فرنسية وكل محطة سيكون بها أكثر من ماكينة آلية وفق حجم كثافتها.

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