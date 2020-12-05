"كورونا" في 24 ساعة| تراجع طفيف للإصابات في مصر.. و65 مليون إصابة حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 19 حالة جديدة.

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن هناك تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن الموجة الثانية ستظل مستمرة حتى نهاية ديسمبر.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في دول العالم إلى 65 مليونا و315 ألفا و465 حالة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

تراجع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وزير الصحة الأسبق: الموجة الثانية لفيروس كورونا قد تستمر حتى نهاية ديسمبر

تحذير جديد.. مدير إسعاف المنوفية: "مصر دخلت ذروة كورونا"

شكري يؤكد حق الدول النامية في النفاذ للمصل المضاد لكورونا

القباج توضح طريقة التعامل مع أي حضانة تسجل إصابات بفيروس كورونا

الصحة: تعقيم القاعات وصالات العرض بمهرجان القاهرة السينمائي

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر ملامسة الوجه في هذا الوقت

العراق يسجل 26 حالة وفاة و1855 إصابة بفيروس كورونا

أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 6ر1 %

‏البحرين ثاني دولة في العالم تجيز استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

المملكة المتحدة تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين: تسجيل 17 إصابة بكورونا بينها حالتان بعدوى محلية

لقاح فيروس كورونا: لماذا وعد أوباما وبوش وكلينتون بالحصول على اللقاح أمام الكاميرات؟

فايزر: لسنا متأكدين ما إذا كان لقاحنا يمنع انتقال الفيروس

فاوتشي يتراجع عن انتقادات لموافقة بريطانيا على لقاح كوفيد

الدفاع الروسية: نخطط لتسلُم 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في العالم إلى أكثر من 65 مليون