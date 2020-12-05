شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى" تنتهى من الربط الإلكترونى بين مستشفيات الأقصر والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يسير بخطى ثابتة فى محافظات المرحلة الأولى وحقق نسب إنجاز كبيرة.

وقال السبكى لـ"ليوم السابع": نقوم برفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التي ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك معدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة تباعًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

وتابع: حاليا يتم الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكتروني بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، وكذلك استكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونيًا، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.

وأوضح السبكى أن الميكنة والتحول الرقمي لهيئة التأمين الصحي الشامل يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أي عقبات تواجههم، وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة.

واستكمل: استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار تلقى القوى البشرية التي تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.