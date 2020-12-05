شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة من الأزهر تزور شمال سيناء لترسيخ الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل أرض سيناء ، اليوم السبت ، أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والذي يلتقي بالشباب عامّةً، والشباب في مراحل التعليم المختلفة، ويعقد عددًا من اللقاءات والندوات في مدن محافظة شمال سيناء.

وتأتي هذه اللقاءات المهمة ضمن خطة برنامج التوعية المجتمعية والأسرية، الذي يجوب محافظات مصر وجامعاتها، والذي أطلقه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، في شهر أكتوبر من عام 2018م.

هذا، وتبدأ أولى فعاليات البرنامج في محافظة شمال سيناء اليوم السبت الموافق 2020/12/5م، وتستمر عدّة أيام، يلتقي فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بجميع فئات محافظة شمال سيناء و طلاب الجامعات.

وتعد هذه الزيارة هى الثانية خلال الربع الأخير من عام 2020م، والتي من المقرر أن يجوب أعضاء المركز خلالها قرى ومدن المحافظة؛ لمناقشة كافّة الموضوعات التي تشغل أذهان أبناء سيناء، وفتح باب الحوار فيها؛ نشرًا للوعي، ودعمًا للثقافة، وترسيخًا للفكر الوسطي، وتصحيحًا للمفاهيم.