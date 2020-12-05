شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب أولى ثانوى: ليس شرطا دخول الامتحان التجريبى بالكتاب الورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التجريبى الذى يعقد 15 ديسمبر الجارى، لطلاب أولى ثانوى لتدريبهم على الأسئلة واختبار منصة الامتحان ليس شرطا أن يدخل الطالب بالكتاب فى الامتحان، قائلة، الطلاب لم يتسلموا الكتب الورقية ولم يتم طباعتها من الأساس، مشيرة إلى أن الإجابة عن أٍسئلة الامتحان لن يجدها الطالب فى الكتاب الورقى لآن الأسئلة لن تكون من الكتاب بل من المنهج الدراسى.



وأوضحت المصادر أن فائدة الكتاب فى الامتحان الورقى هو عودة الطالب لقاعدة مسألة حسابية أو فيزيائية فقط، ولكن الكتاب لن يفيد الطالب بالشكل الذى يعتقده بعض الطلبة وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أنه على الطلاب ضرورة الاستفادة من المحتوى الموجود على بنك المعرفة والإجابة عن الأسئلة الموجودة على المقرر الدراسى على منصة التعلم وسوف يجب الطالب على أى أسئلة.

وأضافت المصادر، إذا رغب الطالب فى الاستعانة بالكتاب فهناك نسخة bdf، موجودة على موقع الوزارة يستطيع الطالب تحميلها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت عقد اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.



ستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.



في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.



ومن المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

إن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي والاعتماد على الآخر.



سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.