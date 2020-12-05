شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لفتح ونقل ملكية صيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت النقابة العامة للصيادلة مجموعة من الإجراءات اللازمة لفتح صيدلية، أو نقل ملكية صيدلية من صيدلى لآخر، ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة لذلك.

أولاً: الأوراق المطلوبة لفتح صيدلية:

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2.مستندات المديرية بعمل المعاينة.

3.صورة عقد التمليك او الايجار (موثق)

4.شهادات الادارة المركزية.

5.صورة الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج

6.صورة شخصية

7.صورة الرقم القومى+كارنية النقابة العامة +كارنية النقابة الفرعية

8.حضور الصيدلى بنفسه(أومن خلال ارسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ثانياً: الأوراق المطلوبة لنقل ملكية صيدلية

1.موافقة النقابة الفرعية التابع لها الصيدلية.

2.صورة رخصة الصيدلية.

3.صورة عقد الايجار او التمليك (موثق).

4.عقد البيع بالجدك او التنازل عن الرخصة(موثق),

5. شهادات الادارة المركزية.

6.صور الصيدلية بالالوان بالداخل والخارج.

7.صورة الرقم القومى +كارنية النقابة العامة+كارنية النقابة الفرعية.

8.صورة شخصية.

9. حضور الصيدلى بنفسه(أو من خلال إرسال مندوبى النقابة الفرعية التابع لها بالأوراق المطلوبة).

ملاحظة: الأوراق تكون مختومة صورة طبق الأصل من النقابة الفرعية.

بالنسبة للصيادلة الخريجيين الجدد يشترط لفتح صيدلية مرور سنة على صدور ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة .