شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الواسطى: 25 محضرا لمخابز بلدية وضبط زيت تموين محظور بيعه خارج البطاقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، إن لجنة من التموين ومباحث التموين قاموا بتحرير 25 محضرا لمخابز بلدية واكتشاف زيت تموين يتم بيعه ومحظور بيعه خارج البطاقات التمونية وعسل نحل مجهول المصدر بمدينة الواسطى منها 5 محاضر لعدم نظافة ادوات العجن، و7 محاضر لعدم اعطاءبون للمواطن ومحضرانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وأضاف أن مباحث التموين برئاسة العقيد محمد محفوظ رئيس المباحث، قامت بتحرير عدد12محضر جنحة بسبب ضبط عدد241كيلو عسل نحل غيرصالح للاستخدام الأدمى. ومجهول المصدر. وضبط23كرتونة زيت طعام تموينى محظور بيعة خارج البطاقات التموينية .وتم مصادرتها على ذمة القضية. و9محاضر شهادات صحية ومحضر عدم إعلان عن اسعار السلع.مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
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