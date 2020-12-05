شكرا لقرائتكم خبر عن عايده تتابع إصلاح خطوط المجاري بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس هانى البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحى بدسوق، إصلاح أخطار ومشاكل الصرف الصحى بالمدينة على مدار اليوم صباحا ومساءا بأماكن متفرقة، تنسيقا مع نائب رئيس المدينة احمد عيسى، ونائب رئيس المدينة لجهاز النظافة المحاسب احمد سلطان ورؤساء الأحياء.

وتم إصلاح خطوط المجاري بشارع الدرب الوسطاني بالكشله، شارع النحراوي بالكشله، شارع الجمال بحي الشريف، شارع 6اكتوبرمن ناحيه الجمال وشارع النهضه خلف مدرسة الشهيد الصيحي، شارع المدارس عند جامع ابوحلاوه، المحرقه شارع عادل مكاوي، ميدان الساعه عند فرن الشرطه، شارع الدلتا عندالفرن، شارع عبدالعزيزعند مطعم النشار، شارع سيدي ابراهيم، شارع المسيري من شارع الاستاد وتم الانتهاء منها وذلك لرفع كفاءة قطاع الصرف الصحى بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بدسوق. واشادت عايده بالعاملين بقطاع الصرف الصحي بالمدينه.