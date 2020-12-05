شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة يكشف مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات "الميد تيرم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن مصير الطلاب المتغيبين عن حضور امتحانات الميد تيرم ، موضحا أنه تختلف من حالة لأخرى وما اذا كان غياب الطالب عن امتحان الميد تيرم حضوريا أو كان الاختبار أون لاين .

وقال الدكتور أحمد رجب، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " إن فى حالة عدم حضور الطالب لامتحانات الميد تيرم وكان محدد له أن يتم أون لاين فالأمر متروك لعضو هيئة التدريس خاصة وأن هناك ظروف خارجة قد تؤدى إلى تعطل الانترنت وبالتالى عدم إمكانية دخول الاختبار على المنصة، وهناك ميزة أن المنصة بها بنك أسئلة وبالتالى يتم إعداد امتحان بميعاد اخر ، وبالنسبة لغياب الطالب فى الاختبار الحضورى ، عليه إثبات لماذا لم يحضر الامتحانات وفى ضوء ذلك يعقد له امتحان ثانى .

وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أكد أن 50% من اختبارات الميد تيرم يتم حضوريا و50% اون لاين ،من خلال منصة الجامعة التعليمية البلاك بورد، موضحا أنه بالنسبة للاختبارات الحضورية تراعى الكلية إجراءات الوقاية من كورونا بحيث يتم توزيع الطلاب على القاعات بنسبة 25% من القدرة الاستيعابية القاعات مع توفير الكاشف الحرارى وتعقيم المكان بين الامتحانات وتواجد طبيب لمتابعة الطلاب مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات اشتباه أو حالات مرضية بالكلية.