شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق البديلة لشارع الهرم قبل تنفيذ محطات المترو.. فيصل بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى ، إنه تم تحديد 4 شوارع رئيسية لتتحمل الكثافات المتوقعة حدوثها بمجرد البدء في أعمال حفر مترو الهرم، من الشوارع الموازية للطريق الرئيسى ، حيث سيكون شارع فيصل في مقدمة تلك الشوارع التي ستتحمل الكثافة الأكبر، لأنه موازي لشارع الهرم والربط مع محور المنصورية وطرق الفيوم والصعيد والرماية والإسكندرية.

واستطرد المصدر أن هناك شوارع موازية أخرى سيكون عليها أعباء رئيسية في تحمل واستيعاب المركبات بشتى أنواعها أثناء السير عليها وهي شوارع موازية ومنها شوارع" شارع الزعيم أنور السادات" ترسا سابقا" - خاتم المرسلين- الثلاثيني، كمحاور موازية للطريق الرئيسى للهرم ليخدم منطقة الطالبية والعمرانية ومنه إلى شرق القاهرة، موضحا أن شارع الهرم يستوعب أعداد كبيرة من السيارات ستوزع على باقى الشوارع المحددة.

وأوضح المصدر أن من ضمن المحاور البديلة، منطقة العمرانية حيث يتم أعمال رصف وتطوير شارع نشأت مع الالتزام بالمواصفات المحددة فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق، وتمت عمليات رصف الشارع بطول 800 متر وعرض يصل إلى 14 متر.

ولفت المصدر إلى أن هناك أعمال تتم لتطوير لشارع فاطمة رشدى المتفرع من شارع الهرم بالإضافة إلى شارع المحولات بحى الطالبية والمؤدى لشارع ترسا الموازى لشارع الأهرام وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد امين بحى الطالبية وتم رفع كفاءه عددا من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.

وأكد المصدر، أنه لا تزال هناك أعمال نقل مرافق خلال تلك الأعمال للمياه والصرف الصحى والكهرباء بالإضافة إلى أنه تم تحديد شوارع ومحاور بديلة للشارع لحركة السيارات وسيتم تدعيمها باللوحات الإرشادية والعلامات المرورية بالشوارع لإرشاد المواطنين بالطرق، كما سيتم توجيه السيارات لشارع فيصل الذى شهد أعمال تطوير وتوسعة خلال الفترة الماضية.