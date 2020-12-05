شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يكشف حقيقة تشابه ملابس احتفالية نقل المومياوات مع فستان كاتي بيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير السياحة والآثار دكتور خالد عناني عن حقيقة إرتداء الموديلز المشاركين في مراسم نقل المومياوات المصرية من المتحف المصري القديم خلال موكب بميدان التحرير لفساتين تشبه في تصميمها فستانا ارتدته المغنية «كاتي بيري» في أحد كليباتها التي أثارت الجدل قبل سنوات.

وأوضح «عناني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» على قناة mbc مصر أن الموديلز المشاركات سيرتدين ملابسا بتصميمات أخرى نافيا ان يكون بها أي تشابه مع ماظهرت به المغنية الأمريكية في أغنيتها «dark horse» التي انتقدت خلالها من قبل ناشطين عرب متهمين إياها بالإساءة للحضارة الفرعونية واتهامها بالترويج للسحر والشر حين عرضت قبل مايزيد عن 6 سنوات.

من جانبه قال عمرو أديب أن الفستان «عجبني وحلو..بس مش هو اللي هيلبسوه في الاحتفالية».

وأكد «عناني» سعادته بالاهتمام الشعبي باحتفالية نقل المومياوات المصرية مشيرا إلى أن ذلك بسبب الاهتمام الإعلامي بمتابعة الحدث.

ولفت «أديب» خلال البرنامج إلى أن الناس ظنت أن نقل المومياوات سيحدث يوم الجمعة وهو ماأوضحه وزير السياحة والآثار أنه سيجري الإعلان عنه حرصا على مشاركة المواطنين في الاحتفال.