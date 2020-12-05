شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي: سقطت في الثانوية العامة لأني عشت قصص حب وأحيانا أفكر بالاعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان خالد زكي إنه لا يحب يوم الثلاثاء لأن والده ووالدته توفيا فيه.

وأضاف زكي، خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي، انا سقطت في الثانوية العامة لانى عشت قصص حب، وحبيت كثير قبل الزواج، واول قصة حب كانت في 4 ابتدائى ومروراً بالعديد من قصص الحب خلال حياتى، وفى الجامعة كنت عرفت مراتى منذ الثانوية العامة، وكانت قصة حب قوية لمدة 6 سنين، وانا مؤمن انه لكى تعرف قيمة اللى معاك لازم تعرف الكثير من السيدات وهذه النظرية لحد الجواز فقط ولكنها لم تستمر معقبا «كده هنروح في داهية» .

وأضاف الفنان خالد زكى أن زوجته تثق في جدا وتتفهم امر المعجبات سواء داخل الوسط الفنى أو خارجه .

وأكد زكى، أنه توقفت عن شرب السجاير عندما علم أنها خطر على صحته من دكتور، ولا احب الكذب واتمنى أن أرى أحفادى وهم متزوجين، وأنا لا ابكى كثيرا ولكنى بكيت يوم وفاة والدتى، في بعض الأحيان تأتى فترات ركود لى وبعض زملائى وأحيانا افكر في اعتزال الفن ولا أغضب من نفسى أبدا.