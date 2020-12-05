شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي: أحببت ميرفت أمين من طرف واحد.. وأحب النهايات السعيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان خالد زكى إن الحب فن، وأكبر أخطاء الحب التجاوز بين الطرفين لأنه يقلل المشاعر ويحدث المشاكل بين الأزواج، ومش من مصلحة الأولاد يعيشوا في اجواء من المشاكل بين الأب والأم.

وأضاف زكى خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «لا أوافق على مقولة ان الشك يحيى الحب.

وعن استمرار الزواج لفترة طويلة اجاب خالد زكى: «الحمد لله على ذلك».

وأشار زكى إلى أن التفاهم المتبادل من اهم السمات لاستمرار الزواج، والراجل أو المرأة لابد ان يتحكما في العواطف وأهمية العقل ولا نتبع القلب بدون تفكير والقرارات العاطفية بنسبة كبيرة خاطئة، ومستحيل أخلى مراتى تبكى بسببى .

وعن أنه يحب مرفت أمين قال زكى مين ما بيحبش مرفت أمين، كانت فتاة احلام جميع الشباب وبالنسبة لى كان حب من طرف واحد من ناحيتى طبعا، وهيا نجمة جميلة وعلى خلق والتزام.

وقال زكى أنا أحب أن أسمع اكثر مما أتكلم ولا توجد لازمة خاصة في طريقة كلامى، وذاكرتى جيدة حتى الآن وأنا هادئ في قيادة السيارة، واول ما اصحى من النوم اقول الحمد لله.

وأضاف زكى: «طوال حياتى وانا انام بصعوبة شديدة جدا، ولا احب مشاهدة افلام الرعب، ولدى بعض الاحلام من الممكن أن تتكرر وأحلم بوالدتى ووالدى كثيرا».

وتابع زكى ايقاعى بطيئ في البيت والعكس في الشغل، ونصائحى للاخرين اكثر ودائما لاكثر الناس قربا لى، واكثر ما يضايقنى الكذب واقدر الوقت جدا اضحك بشدة عند مشاهدة عمل فنى هادف، وانا احب القراءة واصمم ديكورات وقمت بتصميم الديكورات لعائلتى ودراستى متخصصة في هذا، واسعد عندما اقوم بالرسم.

واستطرد: «أعتقد ان الناى من اقرب الالات الموسيقية لى، واحب المسرحيات وبخاصة لو جديدة ومتطورة وتجمع بين الاصالة والملاحم المسرحية القديمة، واحب النهايات السعيدة ولا احب الكأبة على الرغم من انى قدمت العديد من الشخصيات الدرامية الصعبة».