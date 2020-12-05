شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أوراق الاقتراع للقضاة اليوم تمهيدا للتصويت فى آخر جولات انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم قضاة مصر المشرفين على اللجان الفرعية فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، اليوم السبت، الأوراق وبطاقات الاقتراع، للتوجه بها إلى اللجان الفرعية والسماح للناخبين بالداخل بالادلاء بأصواتهم على مدار يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ويتنافس فى جولة الإعادة الأخيرة من الانتخابات 202 مرشحا على 101 مقعد متبقى من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي الإثنين والثلاثاء وسط إجراءات احترازية، مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومن هذه الإجراءات تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت وإلزام الجميع بارتداء الكمامات وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وتبدأ عملية التصويت بالداخل من خلال تواجد القضاة المشرفين على اللجان مبكرا بمراكز الاقتراع وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.