​"أزمة كورونا أخرتهم".. حديقة الحيوان تكشف موعد وصول الزرافات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، انتهاء الإجراءات الصحية والشهادات المعتمدة المتعلقة باستيراد 3 زرافات من جنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن الأمر كله متعلق بموعد الشحن فقط.

وقال رجائي اليوم الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الموعد المتوقع لوصول الزرافات هو منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن التأخير متعلق بإجراءات الإفراج الصحي بالمطار في جنوب أفريقيا؛ بسب إجراءات فيروس كورونا.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: "عدد الزرافات المستوردة ذكر و2 أنثى قادمين من حديقة جوهانسبرج بارك، عن طريق التبادل التجاري بين الحديقة في جنوب أفريقيا وحديقة الحيوان بالجيزة".

وأشار رجائي إلى أن أعمار الزرافات لا يتجاوز العامين، مضيفًا أن الاستيراد تم وفقًا للمعايير الدولية وشروط الاتحاد الأفريقي التي تضمن خلو تلك الزرافات من الأمراض، وضمان معيشتها في بيئة مشابهة لبيئتها الأصلية وهو ما يتم في الحديقة الجيزة.

وتضم حديقة الحيوان بالجيزة زرافة واحدة وتدعى "سواسن"، حيث تعيش وحيدة بالحديقة منذ 5 سنوات، بعد ولادتها لأكثر من مرة لكن لم يحالفها الحظ في الحفاظ على مولدها.