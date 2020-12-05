رئيس الحجر الزراعي: تعميم منظومة الـGPS لمزارع الموالح والفراولة المصدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة محاصيل مصر للخدمات الرقمية، لرفع الإحداثيات الخاصة بالمزارع التصديرية بنظام الـGPS.

وأكد العطار، اليوم الجمعة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه وفقًا لهذا البروتوكول ستقوم الشركة برفع الإحداثيات للمزارع التصديرية للموالح التي تذهب إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وأستراليا ونيوزيلاند والبرازيل، بالإضافة إلى كافة المزارع التصديرية الخاصه بالفراولة، ضمن منظومة التكويد الجديدة التي يبدأ الحجر الزراعي في تنفيذها تدريجيًا.

الجدير بالذكر، أن استخدام تكنولوجيا الـGPS في رفع إحداثيات المزارع المكودة، من شأنه ضبط العملية التصديرية من خلال الرفع الدقيق لمساحات المزارع، وتحديد كمية المحصول الصالح للتصدير بدقة كبيرة، ما يمنع التلاعب في الكميات التي يتم تصديرها أو تصدير محاصيل من مزارع غير مكودة، كما أنه يمنع تكويد المزرعة أكثر من مرة، ويمنع التداخل في المساحات بين المزارع المكودة وغير المكودة.