شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تنهي استعدادات «إعادة المرحلة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من اتخاذ جميع الإجرءات الخاصة بعملية التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فى 13 محافظة، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال «إبراهيم»، فى تصريحات، إن الهيئة انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لعملية التصويت فى الداخل، وذلك من خلال طباعة بطاقات الاقتراع وتجهيز المقار الانتخابية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان الفرعية فى أثناء التصويت. وأضاف «إبراهيم» أن إجراءات أول أيام التصويت فى الداخل، تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان بمراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة، وتحديد الحرم الانتخابى، والتأكد من توافر وسلامة الأدوات المستخدمة فى العملية الانتخابية، ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة فى الـ9 صباحًا، حتى الـ9 مساء، على أن يتوقف التصويت فى الـ3 ظهرًا - بشكل مؤقت- لبدء ساعة الراحة للقضاة.

وأشار «إبراهيم» إلى أنه عقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، يقوم رئيس كل لجنة بغلق صناديق الاقتراع بـ«الأقفال البلاستيكية المسلسلة» وتحرير محضر الغلق، متضمنًا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم، وفقًا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة فى العملية الانتخابية، وتشميع باب اللجنة الفرعية بـ«الشمع الأحمر» وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

وشدد «إبراهيم» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار «فيروس كورونا»، خاصة فى ظل الموجة الثانية من هذا الوباء، إذ كلّفت الهيئة - الجهات المعنية، بتعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء كمامة، وتوفير الكمامات للمواطنين حتى يتمكنوا من المشاركة فى التصويت، إلى جانب توفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى، منعًا لنقل العدوى، وتابع: «فترة الطعون لمرشحى المرحلة الثانية أمام المحكمة الإدارية العليا انتهت فى 27 نوفمبر الماضى ولم تتضمن أى أحكام بشأن عودة أى من الخاسرين فى السباق الانتخابى، وأغلبها تم رفضها وأحيل بعضها إلى محكمة النقض، نظرًا لاستقرار المركز القانونى للمرشح المطعون ضده وتحول صفته من مرشح لنائب».

وواصلت محافظات المرحلة الثانية استعداداتها لجولة الإعادة، إذ تم تجهيز جميع لجان «قليوب والقناطر الخيرية» الدائرة الوحيدة التى تجرى عليها الإعادة فى القليوبية، وتوفير جميع التجهيزات لاستقبال الناخبين، والخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق، إلى جانب الانتهاء من تعقيم المدارس التى تشمل العديد من اللجان الانتخابية، وتوفير أماكن أمام مقار اللجان، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان اللجنة الرئيسية للانتخابات وعدد من اللجان الفرعية، للوقوف على جاهزيتها، وشدد على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضارى ولائق.

وفى السويس، تفقد العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا من المقار واللجان الانتخابية، رافقه مديرو (الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، والكهرباء، والتربية والتعليم، والأزمات والكوارث) لمراجعة جميع المرافق العامة باللجان والتأكيد على جاهزية المدارس كافة، وأجرى عدد من المسؤولين التنفيذيين فى الشرقية جولات على المدارس التى تم تخصيص لجان بها، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، فى حين تقدم المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة السابعة التى تضم مركزى «أبوحماد والقرين»، باعتذار رسمى عن الإشراف على جولة الإعادة، كونه أحد أبناء الدائرة، ولرفع الحرج عنه، وحتى يطمئن الجميع على حسن سير وسلامة العملية الانتخابية، وتم قبول اعتذاره.

وفى المنوفية، بدأت الاستعدادات فى المحافظة لإجراء جولة الإعادة فى ظروف صعبة، خاصة بعد إصابة المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون و5 من طاقم مكتبه بـ«فيروس كورونا»، حيث يتابع آخر التجهيزات من غرفة العزل بالاستراحة الخاصة بالمحافظة فى شبين الكوم، كما تواصل محمد موسى، نائب المحافظ، مع رؤساء الوحدات المحلية فى مراكز المحافظة، للتأكد من جاهزية اللجان لجولة الإعادة، من حيث جودة الإنارة وتوفير مولدات كهرباء ومصادر للمياه، والنظافة، وكذلك مراجعة حالة الصرف الصحى بجوار اللجان، تحسبًا لسقوط أمطار فى أثناء الانتخابات وتجهيز مقار مبيت قوات تأمين الانتخابات.

وفى الغربية، عقد المحافظ الدكتور طارق رحمى، اجتماعًا لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لجولة الإعادة، مؤكدًا ضرورة اتباع الإجراءات التى تم اتخاذها فى الجولة الأولى، كما كلّف رؤساء الأحياء والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى فى مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة مقار مبيت قوات تأمين، وتكليف إدارة الرصد بتواجد عدد من الموظفين فى جميع اللجان، لرصد أى ملاحظات قبل وفى أثناء العملية الانتخابية.

إلى ذلك، توفى فوزى إسماعيل يوسف، وشهرته فوزى فتى، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، أمس، داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، بعد فوزه فى الانتخابات الحالية ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، فى حين أعلنت عائلته تشييع جثمانه من قرية «ميت أبوالحسين» التابعة لمركز أجا، مسقط رأسه.