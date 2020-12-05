شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تنمية الثروة الحيوانية» يكشف عدد تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والأعلاف؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية على إنه تقرر استمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان فنية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة اليوم لـ«المصري اليوم»، ان الوزارة قدمت تسهيلات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، ضمن خطة الدولة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء والبيضاء، لتحقيق التوزان في أسعارها في الأسواق.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إنه تم إصدار عدد (363) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأشار «سليمان»، إنه تمت الموافقة على تسجيل عدد (136) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم(89) محلية،(47) مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، ضمن خطة توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني والداجني.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه تم إصدار عدد (15) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي بالإضافة إلى تنظيم عدد (3) ندوات توعوية وإرشادية في محافظات (الشرقية- كفر الشيخ -اسكندرية) لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة (المشروع القومى للبتلو- المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان- توفير الدعم اللوجيستى والفني والمالي لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق).

واضاف «سليمان» ان قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة قام أيضا باجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد (11) مصنع من مصانع الاعلاف بمحافظات (القليوبية – السويس – الغربية – الجيزة -الشرقية) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج اعلاف مطابقة للمواصفات تحقق اعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الاسماك .

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إنه تقرر متابعة انشاء وتجهيز مراكز تجميع الالبان الخاصة بالقطاع طبقاً للمواصفات القياسية في محافظات (سوهاج – اسيوط – المنيا – جنوب سيناء) وأيضا عمل الدراسات الفنية لإنشاء عدد (2) مركز تجميع ألبان متطورة طبقا للمواصفات القياسية لأول مرة في محافظة الوادي الجديد.

وأوضح «سليمان» إنه تم تشكيل لجان للمرور المفاجئ على بعض مصانع الاعلاف بمحافظات الوجه القبلي والبحري لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إنه تمت الموافقة على تصدير عدد 360 الف بيضة مائدة طازج إلى دولة الامارات العربية من خلال اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشأت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.، والإشراف على إعدام كمية (500) طن من خامة علفية مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة.