شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مصيف بلطيم غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت إدارة مصيف بلطيم عن قطع الكهرباء باكرًا بمصيف بلطيم بمناطق الفنار، سوق السمك، رافع مياه الشرب، جزء من منطقة النرجس، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، بسبب أعمال الصيانة وتركيب مغذي مشروع الصرف الصحي. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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