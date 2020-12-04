شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يؤكد تحطيم الرقم القياسى الهولندى بموسوعة جينيس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق اليوم حصل على ثلاثة أرقام قياسية، وأن مصر تعمل على رعاية الأسر الفقيرة والقرى الأشد فقرا، مضيفا أنه من بداية العام الماضي كان هناك توجيه من القيادة السياسية بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في مساعدة الغير لوصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، ومؤكدا أن مصر قامت بتحطيم الرقم القياسى الهولندى.

وتابع مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه تم التشارك مع وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف منظمات المجتمع المدني لحصر القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قام بحصر ألف أسرة هم الأكثر احتياجا وأشد فقرا على مستوى الجمهورية.

من جانب أخر كان قد احتفل صندوق تحيا مصر، مساء اليوم الجمعة، بنجاحه في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة .

جاء ذلك خلال حفل نظمه الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، و التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، الثقافة، والشباب والرياضة، والدولة لشئون الإعلام، والدكتورة راندا المنشاوي مساعد رئيس مجلس الوزراء، و واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية وعدد من كبار رجال الأعمال ورموز الفن والإعلام .