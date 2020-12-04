شكرا لقرائتكم خبر عن الربان البحرى العائد من اليمن: مجهود خرافى لإنقاذ حياتى وهذا بفضل الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاروق محمد عبد العال الربان البحرى المصرى العائد من اليمن: "أشكر ربنا على المجهود الخرافى الذى بذلته الدولة المصرية لإنقاذ حياتى، وما حدث كان بفضل توجيهات الرئيس السيسى - ربنا يحفظه ويبارك فيه لمصر".

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أن الأجهزة المعنية السيادية المصرية ليس لها مثيل فى العالم، مردفا: "قادرة تحل أى مشكلة وقادرة توصل لأى مصرى فى أى بقعة فى العالم وأشكرهم جميعا".

يذكر أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تامين الرعايا المصريين بالخارج، نجحت الأجهزة المعنية فى إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبد العال الذى كان محتجزًا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة والتي قد شابها العديد من العقبات.

وقد أسفرت جهود الدولة المصرية عن إعاده المواطن المصرى، اليوم الجمعة، إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية في عدن عقب اجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها إلي جمهورية مصر العربية.