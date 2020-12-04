حريق محدود في المعهد الديني بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود داخل المعهد الديني بالشيخ زايد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشو حريق بالمعهد الديني. تصاعد الأدخنة كان محل متابعة ورصد مسؤولي نقطة إطفاء قريبة من محل الواقعة. على الفور وجه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال سيارتي إطفاء. وتبين نشوب الحريق في نخلة ملاصقة للسور، وتم منع خطر امتداد النيران إلى مبنى المعهد.

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