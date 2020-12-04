ضبط 8 أشخاص حاولوا تنظیم تجمع أمام مقر أحد الأندیة الرياضیة بالجیزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الجیزة من ضبط 8 أشخاص أثناء محاولتھم التجمع أمام أحد الفنادق الكائنة بشارع جامعة الدول العربیة بالجیزة. وبث المتهمون فیدیو مباشر لتحركاتھم عبر مواقع التواصل الاجتماعى من بینھم سیدة –حاصلة على بكالوریوس– مقیمة بمحافظة القاھرة سبق قیامھا باستغلال حسابھا الشخصى فى بث مشاركة وتفعیل "ھاشتاج" لدعم مجلس إدارة أحد الأندیة الریاضیة، وتوجیه الدعوة؛ لتنظیم وقفة أحتجاجیة أمام بوابة النادى المشار إليه. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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