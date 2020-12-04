محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو لتعرض إحدى الفتيات للتحرش وأمكن ضبط مرتكب الواقعة. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يتضمن قيام أحد قائدى الدراجات النارية بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية. وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة. وبسؤالها قررت بعدم قيامها بالإبلاغ عن الواقعة لعدم توصلها لتحديد شخص الجانى. وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو كشف الواقعة.. القبض على متهم بالتحرش بطالبة في الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.