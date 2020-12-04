شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط للتعيين كمحصل للمياه بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وضع مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد( 7 ) شروط لتعيين عدد 20 محصل مياه بإدارة التحصيل بنظام الإثابة الشهرية وفقاً للشروط الآتية: 1/ أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط على الأقل 2/ أن يكون حسن السير والسلوك بشهادة معتمدة 3 خبرة إن وجدت + 3 صور حديثة 4/ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وخالية من أي أحكام 5/ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام 6/يفضل أن يكون محل الإقامة بالمدينة أو مدينة 6 أكتوبر 7/ أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو تم اعفائه نهائيا على أن يتم تقديم الأوراق حتى يوم الأربعاء 16 ديسمبر بمقر الإدارة العامة للتنمية بجهاز المدينة يأتى ذلك في إطار جهود مجلس أمناء المدينة لتطوير منظومة مياه الشرب بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد وتطبيقا لقرار المجلس في جلسته الأخيرة من تحمله تكلفة تعيين ٢٠ قارئ عداد بنظام الإثابة الشهرية الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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