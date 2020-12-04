مصطفى بكري: مصر تشهد تغيرات جذرية مع إقامة مشروعات عملاقة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الإعلامي مصطفى بكري بالإنجازات التي تشهدها الدولة في المشروعات القومية العملاقة.
وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الجميع يفاجأ بالعديد من الإنجازات التي تتحقق كما يوجد الكثير من المشاريع القومية.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن هناك دقة في تنفيذ المشروعات القومية، ويترك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرته يوم الجمعة ويلتقي بالعمال والمهندسين، ويقول رأيه فيما يحدث من مشروعات، ويكون دقيقًا للغاية في حديثه عن المشروعات، فهو قارئ جيد للمشروع وآليات التنفيذ وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمشروع.
وأشار «بكري» إلى أن ما يحدث في مصر تغيرات جذرية في نمط الحياة، فهناك علامة جديدة تواجدت في الصناعة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، وسياسة التعمير، وإنشاء الطرق الجديدة والكباري.
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