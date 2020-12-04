شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يمنع إقامة أي تجمع بسوق أغنام الحمام لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، ومنع أي تجمعات من شأنها أن تكون سببا في نشر الفيروس.
وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين بمدينة الحمام، قام مركز ومدينة الحمام برئاسة وجيه عبدالرازق وبإشراف رمضان الباجوري، نائب رئيس المدينة، وبالتعاون مع قوة من قسم شرطة الحمام وإدارة المرور، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع أي تجمعات مع إغلاق سوق الأغنام ومنع أي سيارات من خارج الحمام تدخل محملة بالأغنام، كما تم فض ومنع إقامة سوق الخضار ورفع جميع الباعة الجائلين وغلق جميع مداخل السوق، وذلك للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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