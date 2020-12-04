شكرا لقرائتكم خبر عن الربان المصرى بعد إفراج الحوثيين عنه: "مطار عدن اتفتحلى مخصوص.. وبشكر الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الربان بحري فاروق محمد، الذي كان محتجزا لدى الحوثيين باليمن، أن تجربة احتجازه كانت صعبة للغاية، ولكنه كان يتم معاملته معاملة جيدة، وتدخلت مصر على الفور من أجل الإفراج عنه، وهو ما جعلهم يتعاملون بشكل جيد معه، وقال: "أنا كلي فخر إني مصري وكلي فخر بالأجهزة المصرية اللي كانت سبب في الإفراج عني، وكنت فاكر إن مصر نسيتني لكن عرفت أن مصر متابعاني من أول يوم".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "بتوجه للشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا عائلتي تقدمت بشكوى مباشرة للرئيس، وهو مشكورا كلف الأجهزة بإنجاز الأمر وحل أزمتى، وأنا داخل مطار عدن المطار كان مفتوح ليا لوحدي مخصوص".