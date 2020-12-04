شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة المعنية تنجح فى إطلاق سراح الربان المصرى المحتجز لدى الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تامين الرعايا المصريين بالخارج، نجحت الأجهزة المعنية فى اطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبد العال الذى كان محتجزًا لدى جماعة الحوثيين اليمنية، وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة والتي قد شابها العديد من العقبات.
وقد أسفرت جهود الدولة المصرية عن إعاده المواطن المصرى، اليوم الجمعة، إلى البلاد بالتنسيق مع الأجهزة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية في عدن عقب اجلائه من مناطق الحوثيين إلى محافظة عدن اليمنية، ومنها إلي جمهورية مصر العربية.
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